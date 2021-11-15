Обвал моста Патона: «Київавтодор» розповів, що рухнуло у воду

На мосту Патона закриті для проїзду дві крайні смуги

Ремонтні роботи на мосту Патона повинні розпочатися наступного року

Комунальна корпорація «Київавтодор» заперечує, що минулого тижня стався обвал конструкцій моста Патона. Як розповіли сайту «Сьогодні» в корпорації, у воду з моста нібито впали речі безпритульних. Вони мешкають під мостом Патона на теплотрасі. А конструкції моста у воду начебто не падали.

Як ремонтні роботи ведуться на мосту Патона

У соцмережах почали активно обговорювати ремонтні роботи на мосту Патона. Після оприлюднення в соцмережі відео, як міст валиться, на вихідних на міст прийшли робітники. Щоправда, вони ремонтували не сам міст, а лише опору освітлення.

«У даному випадку користувачі соціальних мереж помітили, як робітники виконують ремонт гранітного облицювання обеліска на мосту Патона», – повідомили в «Київавтодорі».

Робітники виконують ремонт гранітного облицювання обеліска на мосту Патона. Фото: Семен Широчин/Facebook

У корпорації зазначили, що роботи не пов'язані з масштабним ремонтом мосту Патона, які планують провести на переправі.

Чому перекриті дві смуги руху на мосту Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Як пояснили в «Київавтодорі», огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

«Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з Інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшої руйнації», – сказали у «Київавтодорі».

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту мосту його повністю не перекриватимуть.

Як відомо, на мосту імені Патона в Києві передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи.

Комунальна корпорація «Київавтодор» уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є.О. Патона.

Однак через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.

Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель.

«Київавтодор» планував розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте процедуру призупинив АМКУ.

Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.