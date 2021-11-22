На мосту Патона водій BMW відкрив стрілянину (фото)

Поліцейські знайшли та затримали стрільця

До столичної поліції надійшло повідомлення про стрілянину на мосту Патона. Заявник повідомляв, що водій автомобіля BMW, рухаючись мостом, здійснив декілька пострілів у повітря. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Найближчий екіпаж вирушив за адресою. Завдяки камерам відеоспостереження «Безпечне місто», патрульні встановили напрямок руху автомобіля.

Відпрацьовуючи територію, поліцейські побачили автомобіль, схожий за описом, на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.

Під час поверхневої перевірки в салоні автомобіля інспектори виявили пістолет.

Пояснити охоронцям порядку походження зброї та причину хуліганського вчинку громадяни не могли.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції. Виявлену зброю вилучили для проведення експертизи.

Як повідомлялося, 16 листопада на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка.

Невдовзі правоохоронці затримали стрільця.