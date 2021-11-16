Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в Києві (фото)

Підозрюваного у стрілянині затримали у с. Чайки

Для пошуку та затримання злочинця поліція ввела спецоперацію

Під Києвом правоохоронці затримали чоловіка, який 16 листопада в Києві відкрив стрілянину. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, сьогодні близько 14 години патрульні Київщини отримали орієнтування: водій транспортного засобу Audi вчинив стрілянину в Києві на вулиці Мельниченка та поїхав у невідомому напрямку.

Протягом години інспектори села Чайки зупинили авто, яке підпадало під орієнтування, на вулиці Шалімова в Софіївський Борщагівці.

На місце події викликано слідчу групу для встановлення всіх обставин події.

Як повідомлялося, 16 листопада на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. Потерпілому надають медичну допомогу.

Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.