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    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в Києві (фото)

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    Підозрюваного у стрілянині затримали у с. Чайки - Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в Києві (фото)
    Підозрюваного у стрілянині затримали у с. Чайки
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Для пошуку та затримання злочинця поліція ввела спецоперацію

    Під Києвом правоохоронці затримали чоловіка, який 16 листопада в Києві відкрив стрілянину. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, сьогодні близько 14 години патрульні Київщини отримали орієнтування: водій транспортного засобу Audi вчинив стрілянину в Києві на вулиці Мельниченка та поїхав у невідомому напрямку.

    Протягом години інспектори села Чайки зупинили авто, яке підпадало під орієнтування, на вулиці Шалімова в Софіївський Борщагівці.

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    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в Києві (фото)
    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в Києві (фото)
    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в Києві (фото)

    На місце події викликано слідчу групу для встановлення всіх обставин події.

    Як повідомлялося, 16 листопада на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. Потерпілому надають медичну допомогу.

    Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Київщина автомобіль стрілянина
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    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в Києві (фото)