Активісти позаливали фарбою автозаправки, які пов’язують із Медведчуком (фото)

Під час акції автозаправки залили червоною фарбою та блокували

Під час акції автозаправки залили червоною фарбою та блокували

Мережа Glusco в Україні нараховує 110 автозаправних комплексів та 89 пунктів заправки газом в 13 областях України

У четвер, 25 березня, у кількох містах України пройшли акції щодо блокування скандальної мережі автозаправок Glusco. Про це повідомили в пресслужбі Національного корпусу.

Так, у Харкові, Львові, Херсоні, Миколаєві, Полтаві, Олександрії активісти заклеїли двері сигнальною стрічкою та приклеїли до фасаду АЗС плакати із написами «СБУ, давай закривай спонсорів тероризму!», «Спонсоруємо окупантів. Відмиваю російські гроші». Крім того, на вході до АЗС розлили червону фарбу.

«В Україні досі працює мережа заправок Glusco, яка має російське коріння та зв’язки з кумом Путіна Медведчуком. РНБО ввела санкції проти бізнесу Медведчука та його бізнес-партнерів – чому ж досі працюють компанії, які з ним пов’язані? Після початку війни частина російських компаній не припинили роботу в Україні, а лише зробили вигляд. Так зробила й «Роснефть», нібито продавши свій бізнес маловідомій Glusco Energy. Glusco – це та сама «Роснефть», яка лише діє під видом швейцарської компанії Ніссана Мойсеєва», – зазначили активісти.

Вони підкреслили, що за гроші, які Glusco отримує в Україні, російські військові та терористи так званих «ДНР/ЛНР» вбивають українських громадян.

Нагадаємо, у Києві 24 березня Нацкорпус блокував заправки, пов’язані з Медведчуком.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Журналісти також з'ясували, що Медведчук та Козак під час захоплення Криму отримали нафтовий бізнес у Росії за безцінь.

ТОВ «Глуско Україна» є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy SA, яка входить до групи Proton Energy Group S.A. Роздрібна мережа в Україні нараховує 110 автозаправних комплексів та 89 пунктів заправки газом в 13 областях України. Раніше автозаправки працювали під брендами «Роснафти» – ТНК та «Золотий гепард».