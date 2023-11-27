На найвищому флагштокові України встановлено новий прапор (відео)

Зранку стало відомо, що сильні пориви вітру розірвали навпіл найбільший прапор України

У Києві замінили розірване навпіл полотнище головного прапора України. Попередній стяг хоча і приспустили на флагштоку, як зазвичай це роблять під час негоди, та його пошкодив сильний вітер. Про це передає «Суспільне».

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Нагадаємо, що найбільший прапор України був приспущений ще напередодні погіршення погодних умов. Однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

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Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 м, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.

Нагадаємо, у понеділок, 27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад. Повідомляється, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Також уночі та зранку 27 листопада дороги й тротуари Києва розчищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор».

У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очистку здійснюють 262 працівники у складі 40 бригад із ручного прибирання. За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску.