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На найвищому флагштокові України встановлено новий прапор (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На найвищому флагштокові України встановлено новий прапор (відео)
Висота флагштока – майже 90 м
фото: Суспільне

Зранку стало відомо, що сильні пориви вітру розірвали навпіл найбільший прапор України

У Києві замінили розірване навпіл полотнище головного прапора України. Попередній стяг хоча і приспустили на флагштоку, як зазвичай це роблять під час негоди, та його пошкодив сильний вітер. Про це передає «Суспільне».

Нагадаємо, що найбільший прапор України був приспущений ще напередодні погіршення погодних умов. Однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 м, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.

Нагадаємо, у понеділок, 27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад. Повідомляється, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. 

Також уночі та зранку 27 листопада дороги й тротуари Києва розчищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор». 

У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очистку здійснюють 262 працівники у складі 40 бригад із ручного прибирання. За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску.

Теги: прапор Київ

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