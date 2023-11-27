Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота – майже 90 м

Сьогодні, 27 листопада, у столиці сильний вітер пошкодив головний прапор України. Про це повідомляє персслужба КМДА.

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Наразі пошкоджені залишки прапора зняли. Підготовлене запасне полотнище вивісять, щойно покращаться погодні умови.

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«Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи», – сказав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота – майже 90 м, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, у понеділок, 27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад. Повідомляється, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Також уночі та зранку 27 листопада дороги й тротуари Києва розчищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор».

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У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очистку здійснюють 262 працівники у складі 40 бригад із ручного прибирання. За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску.