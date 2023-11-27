Головна Київ Новини
search button user button menu button

Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)
Підготовлене запасне полотнище вивісять, щойно покращаться погодні умови
фото скріншот відео

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота – майже 90 м

Сьогодні, 27 листопада, у столиці сильний вітер пошкодив головний прапор України.  Про це повідомляє персслужба КМДА.   

Наразі пошкоджені залишки прапора зняли. Підготовлене запасне полотнище вивісять, щойно покращаться погодні умови.

«Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи», – сказав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота – майже 90 м, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, у понеділок, 27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад. Повідомляється, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. 

Також уночі та зранку 27 листопада дороги й тротуари Києва розчищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор». 

У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очистку здійснюють 262 працівники у складі 40 бригад із ручного прибирання. За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску.

Теги: Київ прапор України вітер прапор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павільйон «Квіти України»
Суд Києва повернув будівлі «Квіти України» статус памʼятки
31 жовтня, 21:24
До озвучки також додали фрази про Київ та Україну
Борис Джонсон став голосом Київської кільцевої електрички
1 листопада, 14:56
Графіки відключення в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля
Стало відомо, коли у Києві почнуть застосовувати графіки відключення світла
22 листопада, 21:17
Food Train має шість вагонів та може автономно працювати до семи днів
«Укрзалізниця» відправила у перший рейс Food Train (фото)
23 листопада, 15:07
Дорожньо-транспортна пригода поблизу населеного пункту Баришівка
Під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти» (відео)
8 листопада, 08:22
Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад
Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад
9 листопада, 12:48
У небі над Києвом видно сліди збитих ворожих цілей
Вибухи в столиці: Кличко надав першу інформацію (оновлено)
11 листопада, 08:48
На засіданні суду хлопець частково визнав свою провину, визнавши, що зробив серйозну помилку
Зливав позиції ЗСУ ворогам: на Київщині учень ліцею отримав тюремний термін
16 листопада, 20:56
Жертв та постраждалих немає, причину загоряння встановлюють правоохоронці
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
25 листопада, 19:04

Новини

Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру
Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру
Чи буде ялинка на Новий рік у Києві: Кличко дав відповідь
Чи буде ялинка на Новий рік у Києві: Кличко дав відповідь
На Київщині посадовці продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани
На Київщині посадовці продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани
Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)
Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)
Бровари другий день без води через серйозну аварію
Бровари другий день без води через серйозну аварію
Понад 4 тис. комунальників рятують Київ зі снігової пастки (відео)
Понад 4 тис. комунальників рятують Київ зі снігової пастки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
20K
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
13K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
13K
Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував
13K
Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів
5479
Снігове пекло на трасі Одеса – Рені: автобуси і машини змітає у кювет

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua