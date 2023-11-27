«Укрзалізниця» попередила про затримки низки потягів через негоду

Із відхиленням від графіка на понад годину прямують шість потягів

Київська кільцева електричка курсує за графіком

Сьогодні, 27 листопада, через негоду та сильні снігопади, шість поїздів «Укрзалізниці» курсуватимуть із запізненням більш ніж на годину. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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Як повідомляється, через негоду з відхиленням від графіка на понад годину прямують такі поїзди далекого сполучення:

№247/248 Одеса-Київ;

№11/12 Одеса-Львів;

№7/8 Одеса-Харків;

№53/54 Одеса-Дніпро;

№253/254 Одеса-Кривий Ріг;

№119/120 Львів-Запоріжжя.

Окрім того, «Укрзалізниця» посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:

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+4 вагони поїзда №106 Одеса-Київ сьогодні;

+4 вагони поїзда №248 Київ-Одеса сьогодні;

+4 вагони поїзда №248 Одеса-Київ завтра;

+4 вагони поїзда №779 Суми-Київ завтра.

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Також повідомляється, що київська кільцева електричка курсує за графіком.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних.

Також відомо, що «Укрзалізниця» збудує євроколію від кордону з Польщею до Львова.