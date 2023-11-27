Головна Київ Новини
search button user button menu button

Понад 4 тис. комунальників рятують Київ зі снігової пастки (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Понад 4 тис. комунальників рятують Київ зі снігової пастки (відео)
На вулицях столиці працюють 310 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор»
фото: скріншот із відео

За добу на дороги столиці комунальники висипали понад тисячу тонну солі

Уночі та зранку 27 листопада дороги й тротуари Києва розчищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очистку здійснюють 262 працівники у складі 40 бригад із ручного прибирання.

За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску.

Прибудинкові території і зелені зони розчищають від снігу 3423 працівники і 125 одиниць спецтехніки керуючих компаній, а також 771 працівник і 55 одиниць техніки «зеленбудів».

Вʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

Столична влада закликає водіїв надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби, а також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальникам оперативно розчищати сніг.

Теги: снігопад Київ дороги Київавтодор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До столиці заборонено в’їзд великогабаритного транспорту через снігопад
До столиці заборонено в’їзд великогабаритного транспорту через снігопад
Сьогодні, 07:25
Одесу замело снігом
Рух громадського транспорту в Одесі паралізовано
Сьогодні, 07:15
Надзвичайники допомагають водіям під час негоди
Небезпечні погодні умови посилюються: влада запустила цілодобовий штаб (фото, відео)
Вчора, 15:29
Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються сильні снігопади, шквали, хуртовини, снігові замети та ожеледиця
Через негоду обмежено в'їзд транспорту до Києва
Вчора, 12:20
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
25 листопада, 05:15
На Київщину насувається негода
Столична влада рекомендувала школам змінити формат роботи через негоду
24 листопада, 16:30
Станом на 19:00 вітер, сніг перейшов у дощ
У столиці пішов крижаний дощ: влада звернулася до водіїв
23 листопада, 20:27
При погіршенні погодних умов водіїв просять не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори
Найближчими днями столицю накриє снігом: влада звернулась до киян
21 листопада, 14:31
Дорожні служби Харківщини розчистили з ночі понад 1800 км автодоріг
Через снігопади та пориви вітру мешканці трьох областей залишились без світла
20 листопада, 13:08

Новини

Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру
Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру
Чи буде ялинка на Новий рік у Києві: Кличко дав відповідь
Чи буде ялинка на Новий рік у Києві: Кличко дав відповідь
На Київщині посадовці продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани
На Київщині посадовці продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани
Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)
Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)
Бровари другий день без води через серйозну аварію
Бровари другий день без води через серйозну аварію
Понад 4 тис. комунальників рятують Київ зі снігової пастки (відео)
Понад 4 тис. комунальників рятують Київ зі снігової пастки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
20K
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
13K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
13K
Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував
13K
Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів
5479
Снігове пекло на трасі Одеса – Рені: автобуси і машини змітає у кювет

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua