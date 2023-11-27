Понад 4 тис. комунальників рятують Київ зі снігової пастки (відео)

За добу на дороги столиці комунальники висипали понад тисячу тонну солі

Уночі та зранку 27 листопада дороги й тротуари Києва розчищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очистку здійснюють 262 працівники у складі 40 бригад із ручного прибирання.

За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску.

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Прибудинкові території і зелені зони розчищають від снігу 3423 працівники і 125 одиниць спецтехніки керуючих компаній, а також 771 працівник і 55 одиниць техніки «зеленбудів».

Вʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

Столична влада закликає водіїв надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби, а також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальникам оперативно розчищати сніг.