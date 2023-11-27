До столиці заборонено в’їзд великогабаритного транспорту через снігопад
Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки
У понеділок, 27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад. Про це інформує КМДА у Telegram.
Повідомляється, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
Обмеження діятимуть до поліпшення умов, орієнтовно до 10:00.
«Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста. Нагадуємо водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у понеділок, 27 листопада, школи Київщини та Одещини працюватимуть у дистанційному режимі.
На Київщині дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди.
В Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
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