На Нивках на початку серпня обмежать рух



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Роботи триватимуть з 1 по 11 серпня

Обмеження пов'язане із оновленням ділянки між вулицями Академіка Туполєва і Данила Щербаківського

Часткове обмеження руху введуть поблизу станції метро «Нивки» з 1 по 11 серпня. Про це повідомив «Київавтодор».

Для проїзду транспорту частково перекриють вулиці Салютній, де почнеться ремонт дороги. Дорожники планують оновити ділянку між вулицями Академіка Туполєва і Данила Щербаківського. Роботи будуть виконані при сприятливих погодних умовах.

Комунальники закликали водіїв не залишати авто в ремонтній зоні, щоб не перешкоджати роботі дорожників.

Схема запланованих робіт