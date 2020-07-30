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    Новини

    На Нивках на початку серпня обмежать рух

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    Роботи триватимуть з 1 по 11 серпня - На Нивках на початку серпня обмежать рух
    Роботи триватимуть з 1 по 11 серпня

    Обмеження пов'язане із оновленням ділянки між вулицями Академіка Туполєва і Данила Щербаківського

    Часткове обмеження руху введуть поблизу станції метро «Нивки» з 1 по 11 серпня. Про це повідомив «Київавтодор».   

    Для проїзду транспорту частково перекриють вулиці Салютній, де почнеться ремонт дороги. Дорожники планують оновити ділянку між вулицями Академіка Туполєва і Данила Щербаківського. Роботи будуть виконані при сприятливих погодних умовах.

    Комунальники закликали водіїв не залишати авто в ремонтній зоні, щоб не перешкоджати роботі дорожників. 

    Схема запланованих робіт
    Схема запланованих робіт

    метро дороги ремонт
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