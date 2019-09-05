На Новокараваєвих дачах горіла будівля з перукарнею і магазином (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Сталося загорання покрівлі в одноповерховій будівлі

У четвер, 5 вересня, вранці сталася пожежа у будівлі на вул. Суздальській, 3 у Солом’янському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:10.

На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталося загорання покрівлі в одноповерховій будівлі розміром 6х12 м, де розміщувались перукарня та магазин з продажу будівельних та господарських товарів. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 06:55 пожежа була локалізована, а о 07:43 ліквідована.

До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.