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    На Новокараваєвих дачах горіла будівля з перукарнею і магазином (фото)

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    <span lang="UK">До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки&nbsp;</span> - На Новокараваєвих дачах горіла будівля з перукарнею і магазином (фото)
    До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки 
    Фото: ДСНС

    Сталося загорання покрівлі в одноповерховій будівлі

    У четвер, 5 вересня, вранці сталася пожежа у будівлі на вул. Суздальській, 3 у Солом’янському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:10.

    На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталося загорання покрівлі в одноповерховій будівлі розміром 6х12 м, де розміщувались перукарня та магазин з продажу будівельних та господарських товарів. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 06:55 пожежа була локалізована, а о 07:43 ліквідована.

    До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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    На Новокараваєвих дачах горіла будівля з перукарнею і магазином (фото)
    На Новокараваєвих дачах горіла будівля з перукарнею і магазином (фото)
    На Новокараваєвих дачах горіла будівля з перукарнею і магазином (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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