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    У дворі будинку в Києві згоріли три автівки (фото, відео)

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    Внаслідок пожежі автомобіль Toyota Avensis згорів повністю - У дворі будинку в Києві згоріли три автівки (фото, відео)
    Внаслідок пожежі автомобіль Toyota Avensis згорів повністю
    Фото: Інформатор

    Пожежа виникла в автомобілі Toyota Avensis з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані авто

    У вівторок, 3 вересня, майже опівночі сталася пожежа в автомобілях на бульварі Перова, 25-Б у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:39.

    До місця виклику було направлено рятувальників 13-Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 5-поверхового житлового будинку в автомобілі Toyota Avensis виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Volkswagen Passat та Mercedes E 124. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 23:46 бійці локалізували пожежу, а о 23:58 - ліквідували. До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Внаслідок пожежі автомобіль Toyota Avensis згорів повністю, в автомобілі Mercedes E 124 частково пошкоджено праву сторону та лакофарбове покриття, дзеркало, в автомобілі Volkswagen Passat частково пошкоджено лакофарбове покриття, салон та колеса.

    Загиблих та травмованих немає.

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    У дворі будинку в Києві згоріли три автівки (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві згоріли три автівки (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві згоріли три автівки (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві згоріли три автівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

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