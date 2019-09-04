На Київщині через випалювання сухої трави загинули двоє пенсіонерів

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Вогнем була охоплена господарча будівля і літня кухня Фото: ДСНС

Жінка та чоловік померли в лікарні від отриманих опіків

У вівторок, 3 вересня, сталося загорання господарчої будівлі в селі Бзів Баришівського району. Повідомлення про пожежі надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 16:13.

До місця виклику було направлено рятувальників 24-ї ДПРЧ смт Баришівка та 23-ї ДПРЧ м. Бориспіль, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що вогнем повністю охоплено господарчу будівлю та вогонь поширився на поруч розташовану літню кухню.

Пожежу було локалізовано о 17:03 та ліквідовано о 17:50.

Внаслідок пожежі отримали термічні опіки 95% тіла жінка 1949 року народження та чоловік 1954 року народження, яких було госпіталізовано до Баришівської районної лікарні. Наступного дня отримано інформацію про смерть обох потерпілих.

Причиною пожежі, за попередніми даними, було необережне поводження з вогнем при спалюванні сухої рослинності.