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    На Київщині через випалювання сухої трави загинули двоє пенсіонерів

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    Вогнем була охоплена господарча будівля і літня кухня - На Київщині через випалювання сухої трави загинули двоє пенсіонерів
    Вогнем була охоплена господарча будівля і літня кухня
    Фото: ДСНС

    Жінка та чоловік померли в лікарні від отриманих опіків

    У вівторок, 3 вересня, сталося загорання господарчої будівлі в селі Бзів Баришівського району. Повідомлення про пожежі надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 16:13.

    До місця виклику було направлено рятувальників 24-ї ДПРЧ смт Баришівка та 23-ї ДПРЧ м. Бориспіль, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що вогнем повністю охоплено господарчу будівлю та вогонь поширився на поруч розташовану літню кухню.

    Пожежу було локалізовано о 17:03 та ліквідовано о 17:50.

    Внаслідок пожежі отримали термічні опіки 95% тіла жінка 1949 року народження та чоловік 1954 року народження, яких було госпіталізовано до Баришівської районної лікарні. Наступного дня отримано інформацію про смерть обох потерпілих.  

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    На Київщині через випалювання сухої трави загинули двоє пенсіонерів

    Причиною пожежі, за попередніми даними, було необережне поводження з вогнем при спалюванні сухої рослинності.

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