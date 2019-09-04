На Київщині палав деревопереробний цех (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальника знадобилося понад три години для ліквідації пожежі Фото: ДСНС

Пожежа сталася в цеху з виготовлення паливних брикетів

У середу, 4 вересня, у с. Нове Залісся Бородянського району в одноповерховій будівлі цеху з виготовлення паливних брикетів виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 12:06.

На місце було терміново направлено рятувальників 31-ї ДПРЧ смт Бородянка, 59-ДПРП смт Пісківка, 58-ДПРП смт Клавдієве та 35-ДПРЧ м. Буча. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Коли працівники ДСНС прибули на місце, вогнем було охоплено будівлю на площі близько 600 кв. м.

Пожежу локалізовано о 13:30 та ліквідовано о 15:37.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 38 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.