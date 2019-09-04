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    Новини

    На Київщині палав деревопереробний цех (фото)

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    Рятувальника знадобилося понад три години для ліквідації пожежі - На Київщині палав деревопереробний цех (фото)
    Рятувальника знадобилося понад три години для ліквідації пожежі
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася в цеху з виготовлення паливних брикетів

    У середу, 4 вересня, у с. Нове Залісся Бородянського району в одноповерховій будівлі цеху з виготовлення паливних брикетів виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 12:06.

    На місце було терміново направлено рятувальників 31-ї ДПРЧ смт Бородянка, 59-ДПРП смт Пісківка, 58-ДПРП смт Клавдієве та 35-ДПРЧ м. Буча. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Коли працівники ДСНС прибули на місце, вогнем було охоплено будівлю на площі близько 600 кв. м.

    Пожежу локалізовано о 13:30 та ліквідовано о 15:37.

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    На Київщині палав деревопереробний цех (фото)
    На Київщині палав деревопереробний цех (фото)
    На Київщині палав деревопереробний цех (фото)

    Попередньо жертв та постраждалих немає.

    До гасіння залучено 38 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

    Причина пожежі встановлюється.

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