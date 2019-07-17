На Позняках 15 молодиків напали на агітаторів (фото, відео)



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На місце було направлено групу швидкого реагування та слідчо-оперативну групу Фото: Нацполіція

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права

У вівторок, 16 липня, близько 19:30 правоохоронці отримали повідомлення про те, що 15 осіб напали на агітаторів на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі столиці. Для відпрацювання виклику було направлено групу швидкого реагування та слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До правоохоронців звернувся кандидат у народні депутати, який повідомив: він приїхав на місце події після того, як йому зателефонували і розповіли про напад на агітаторів. На відео, яке йому скинули в месенджер, серед осіб, що скоювали правопорушення, він впізнав одного чоловіка, котрий перебував неподалік. Згодом цей чоловік намагався спровокувати бійку з кандидатом у нардепи, а відтак його затримали та доставили до управління поліції.

Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та відібрали пояснення у затриманого. Після вивчення усіх матеріалів слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка, доставленого до управління поліції, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали двох підозрюваних у пошкодженні агітаційного намету на проспекті Володимира Маяковського у Деснянському районі Києва.