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    На Позняках 15 молодиків напали на агітаторів (фото, відео)

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    На місце&nbsp;було направлено групу швидкого реагування та слідчо-оперативну групу - На Позняках 15 молодиків напали на агітаторів (фото, відео)
    На місце було направлено групу швидкого реагування та слідчо-оперативну групу
    Фото: Нацполіція

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права

    У вівторок, 16 липня, близько 19:30 правоохоронці отримали повідомлення про те, що 15 осіб напали на агітаторів на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі столиці. Для відпрацювання виклику було направлено групу швидкого реагування та слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До правоохоронців звернувся кандидат у народні депутати, який повідомив: він приїхав на місце події після того, як йому зателефонували і розповіли про напад на агітаторів. На відео, яке йому скинули в месенджер, серед осіб, що скоювали правопорушення, він впізнав одного чоловіка, котрий перебував неподалік. Згодом цей чоловік намагався спровокувати бійку з кандидатом у нардепи, а відтак його затримали та доставили до управління поліції.

    Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та відібрали пояснення у затриманого. Після вивчення усіх матеріалів слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 

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    Чоловіка, доставленого до управління поліції, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

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    На Позняках 15 молодиків напали на агітаторів (фото, відео)
    На Позняках 15 молодиків напали на агітаторів (фото, відео)
    На Позняках 15 молодиків напали на агітаторів (фото, відео)
    На Позняках 15 молодиків напали на агітаторів (фото, відео)

    Нагадаємо, столичні поліцейські затримали двох підозрюваних у пошкодженні агітаційного намету на проспекті Володимира Маяковського у Деснянському районі Києва.

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