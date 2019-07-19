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    У Києві натовп молодиків влаштував погром у «Національній лотереї» (фото)

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    На місці працювала слідчо-оперативна група - У Києві натовп молодиків влаштував погром у «Національній лотереї» (фото)
    На місці працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    Нападникам вдалося втекти

    У ніч на п'ятницю, 19 липня, в Києві натовп хуліганів увірвався в будівлю «Національної лотереї» за адресою, вулиця Якуба Коласа, 23. Молодики забігли до зали, перевернули столи та напали на відвідувача.

    Напад на зал «Національної лотереї» стався близько 1:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли очевидці, до будівлі грального закладу увірвалися близько 5-6 чоловік. Хулігани перевернули два столи і вдарили по обличчю одного з відвідувачів. Після цього вони вибігли з будівлі і зникли в невідомому напрямку. Свідки також додали, що нападники були одягнені в спортивні костюми.

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    У Києві натовп молодиків влаштував погром у «Національній лотереї» (фото)
    У Києві натовп молодиків влаштував погром у «Національній лотереї» (фото)
    У Києві натовп молодиків влаштував погром у «Національній лотереї» (фото)

    На місці події працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. На даний момент всі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб нападників.

    Деталі події встановить слідство.

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