Оголошено підозру колекторам, які увірвалися до квартири киянки і побили її



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Київською місцевою прокуратурою № 3 повідомлено про підозру двом зловмисникам, які із застосуванням фізичного насильства незаконно проникли до квартири киянки. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Слідством встановлено, що двоє зловмисників, представляючись представниками приватної фірми, застосовуючи фізичну силу до потерпілої, незаконно проникли до її житла, у якому вона зареєстрована на законних підставах. Коли жінка почала вимагати від вказаних осіб покинути приміщення, один з чоловіків вдарив її в область тулуба, в результаті чого вона отримала тілесні ушкодження», - розповіли правоохоронці.

За результатами розслідування зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 КК України (незаконне проникнення до житла із застосуванням фізичного насильства), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, 10 липня на вулиці Данькевича у Деснянському районі біля парку «Молодіжний» було скоєно напад на народного депутата.