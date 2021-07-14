П’яному водію автівки, що збив на смерть жінку на мопеді, загрожує 10 років тюрми

Водій Honda зіткнувся з мопедом, який рухався попереду, та від удару в’їхав у вантажну автівку.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталася 14 липня на вулиці Бударіна у Святошинському районі Києва.

Водій легковика Honda не впорався з керуванням та зіткнувся з двома транспортними засобами. У результаті жінка, яка керувала мопедом, від отриманих травм загинула на місці. За фактом події розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій Honda зіткнувся з мопедом, який рухався попереду, та від удару в’їхав у вантажну автівку. У результаті жінку, яка керувала мопедом, затисло між двома транспортними засобами. Від отриманих травм потерпіла, 1977 року народження, загинула на місці.

Правоохоронці провели освідування водія автомобіля Honda на приладі «Драгер», який показав 2,59 проміле алкоголю.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п’яти до десяти років.

Встановлюють причини та механізм автопригоди.

Раніше соцмережі повідомили про жахливу ДТП, в якій Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки.