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    На оновлення квіткового годинника у Києві піде понад 20 тис. рослин

    Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом
    Триває підготовка до висадження квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Для оновлення його дизайну буде використано понад 20 тисяч різноманітних квітів. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд». Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом. «Зеленбудівці» планують завершити оформлення і
    • Сьогодні, 09:26
    • Розсилка
    Підготовка до посадки квіткового годинника
    Фото: Київзеленбуд
    Підготовка до посадки квіткового годинника

    Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом

    Триває підготовка до висадження квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

    Для оновлення його дизайну буде використано понад 20 тисяч різноманітних квітів. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

    Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом.

    «Зеленбудівці» планують завершити оформлення і презентувати квіткову композицію наприкінці наступного тижня.

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    На оновлення квіткового годинника у Києві піде понад 20 тис. рослин
    На оновлення квіткового годинника у Києві піде понад 20 тис. рослин
    На оновлення квіткового годинника у Києві піде понад 20 тис. рослин
    На оновлення квіткового годинника у Києві піде понад 20 тис. рослин

    Раніше повідомлялося, що квітковий орнамент годинника розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.

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    Київ Київзеленбуд
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