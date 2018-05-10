На оновлення квіткового годинника у Києві піде понад 20 тис. рослин

Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом

Триває підготовка до висадження квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Для оновлення його дизайну буде використано понад 20 тисяч різноманітних квітів. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд». Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом. «Зеленбудівці» планують завершити оформлення і