На оновлення квіткового годинника у Києві піде понад 20 тис. рослин
- Сьогодні, 09:26
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Фото: Київзеленбуд
Підготовка до посадки квіткового годинника
Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом
Триває підготовка до висадження квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні у Києві.
Для оновлення його дизайну буде використано понад 20 тисяч різноманітних квітів. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».
Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом.
«Зеленбудівці» планують завершити оформлення і презентувати квіткову композицію наприкінці наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що квітковий орнамент годинника розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.