Купи сміття і п’яні компанії: на що перетворився столичний Гідропарк (фото)



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Відпочивальники на пляжі в Гідропарку Фото: Іван Вербицький, Главком

Розпивання алкогольних напоїв відбувається прямо на пляжах

Столичний Гідропарк, одне із найпопулярніших місць відпочинку киян влітку, тоне у смітті.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома» після відвідування Гідропарку у вівторок, 18 червня.

Купи сміття можна побачити на пляжах, а також на території Гідропарку біля кафе.

Крім того, на пляжах безліч п'яних відпочивальників. Розпивання алкогольних напоїв відбувається прямо на піску біля води, де поряд купаються і граються діти.

«Гідропарк - відпочинкова мекка европейської столиці», - зазначив журналіст «Главкома».

Нагадаємо, 16 червня у Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою. Рятувальники витягли стрибуна з води. Він залишився живий.

Як відомо, цього року в Гідропарку офіційно відкрито п’ять пляжів: «Молодіжний», «Венеція», «Золотий», «Дитячий», «Предмістна Слобідка» Чотири з них - «Дитячий», «Золотий», «Венеція», «Молодіжний» - у 2018 році отримали міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор».

Мер Києва Віталій Кличко після відвідування найбільшого в Німеччині парку розваг Europa-park, заявив про плани створення подібного парку на території столичного Гідропарку. «Ми плануємо створити великий парк розваг та активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія в майже 130 гектарів, острів недалеко від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід та ідеї в реалізацію такого великого проєкту», - розповів Кличко.

Також повідомлялося, що вже розроблено концепцію розвитку території Гідропарку на Венеціанському та Долобецькому островах. «Облаштування нових атракціонів, створення системи велосполучення парком, поновлення мощення та додаткове озеленення, освітлення, елементи благоустрою, спортивні майданчики та фонтани - все це у запропонованому рішенні», - розповіли КП «Київміськрозвиток».