Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)



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Спортсменів на чолі з дворазовим чемпіоном НБА Станіславом Медведенком дуже турбує стан довкілля Фото з соцмереж

Атлети долучилися до соціальної акції

Відомі українські спортсмени долучилися до прибирання дніпровської набережної в рамках програми прищеплення українцям ставлення до сміття як до ресурсу і популяризувати роздільний збір та переробку відходів.

Атлети разом із іншими небайдужими киянами очистили узбережжя Києва від 350-ти кілограмів сміття. До акції долучилися дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко, капітан сучасної збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов, один із лідерів цієї команди В'ячеслав Бобров, подружжя легкоатлетів-багатоборців Анна та Олексій Касьянови, а також капітан збірної України з хокею Віктор Захаров.

«Це наслідки продажу міськими властями берега Дніпра і невихованості гостей зони відпочинку, - прокоментував відповідні світлини Медведенко. - Кидайте сміття у великі баки біля пляжу, особливо кульки з наїдками та пляшками.

Пане Кличко, коли вже цей публічний простір будуть прибирати комунальні служби? Питання з поверненням берега тягнеться багато років. Наче і рішення є, але поки ділянки не на балансі комунальників і парк не створений, має бути прийняте тимчасове рішення. Тут постійно прибирають пенсіонери, які зранку займаються спортом, іноді допомагаємо ми. Але ж терпець може увірватися!

Людей дуже багато, сміття багато, комунальники розводять руками, що не їх територія. І якщо мешканці кілька днів не прибиратимуть верхню частину, ми потонемо в смітті».