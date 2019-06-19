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    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)

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    Спортсменів на чолі з дворазовим чемпіоном НБА Станіславом Медведенком дуже турбує стан довкілля - Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Спортсменів на чолі з дворазовим чемпіоном НБА Станіславом Медведенком дуже турбує стан довкілля
    Фото з соцмереж

    Атлети долучилися до соціальної акції

    Відомі українські спортсмени долучилися до прибирання дніпровської набережної в рамках програми прищеплення українцям ставлення до сміття як до ресурсу і популяризувати роздільний збір та переробку відходів.

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    Атлети разом із іншими небайдужими киянами очистили узбережжя Києва від 350-ти кілограмів сміття. До акції долучилися дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко, капітан сучасної збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов, один із лідерів цієї команди В'ячеслав Бобров, подружжя легкоатлетів-багатоборців Анна та Олексій Касьянови, а також капітан збірної України з хокею Віктор Захаров.

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    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Відомі українські спортсмени звільнили дніпровську набережну від 350 кг сміття (фото)
    Фото з соцмереж

    «Це наслідки продажу міськими властями берега Дніпра і невихованості гостей зони відпочинку, - прокоментував відповідні світлини Медведенко. - Кидайте сміття у великі баки біля пляжу, особливо кульки з наїдками та пляшками.

    Пане Кличко, коли вже цей публічний простір будуть прибирати комунальні служби? Питання з поверненням берега тягнеться багато років. Наче і рішення є, але поки ділянки не на балансі комунальників і парк не створений, має бути прийняте тимчасове рішення. Тут постійно прибирають пенсіонери, які зранку займаються спортом, іноді допомагаємо ми. Але ж терпець може увірватися!

    Людей дуже багато, сміття багато, комунальники розводять руками, що не їх територія. І якщо мешканці кілька днів не прибиратимуть верхню частину, ми потонемо в смітті».

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    легка атлетика баскетбол хокей Станіслав Медведенко Віктор Захаров
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