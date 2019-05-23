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    На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)

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    Хлопець не впевнився у безпеці маневру і виїхав прямо перед автомобілем - На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)
    Хлопець не впевнився у безпеці маневру і виїхав прямо перед автомобілем
    Фото: Інформатор

    Підліток потрапив у ДТП за день до ЗНО

    У середу, 22 травня, пізно ввечері в Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю автомобіля Citroen і мопеда. В результаті зіткнення постраждав неповнолітній хлопець, який в момент аварії керував скутером.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Правоохоронці повідомили, що Citroen рухався по вулиці Марини Цвєтаєвої, а скутер повертав з вулиці Оноре де Бальзака. Мопедом керував неповнолітній хлопець, який, попередньо, не впевнився в безпеці маневру. Він виїхав прямо перед автомобілем, водій якого не встиг зреагувати і зніс скутер.

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    На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)
    На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)
    На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)
    На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)
    На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Поліцейським хлопець повідомив, що лише у середу придбав мопед, а у четвер повинен був здавати ЗНО. Обставини події встановлюються.

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