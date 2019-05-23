На Троєщині Citroen зніс мопед із підлітком (фото, відео)



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Хлопець не впевнився у безпеці маневру і виїхав прямо перед автомобілем Фото: Інформатор

Підліток потрапив у ДТП за день до ЗНО

У середу, 22 травня, пізно ввечері в Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю автомобіля Citroen і мопеда. В результаті зіткнення постраждав неповнолітній хлопець, який в момент аварії керував скутером.

Про це повідомляє Інформатор.

Правоохоронці повідомили, що Citroen рухався по вулиці Марини Цвєтаєвої, а скутер повертав з вулиці Оноре де Бальзака. Мопедом керував неповнолітній хлопець, який, попередньо, не впевнився в безпеці маневру. Він виїхав прямо перед автомобілем, водій якого не встиг зреагувати і зніс скутер.

У 17-річного хлопця констатували закриту черепно-мозкову травму і пошкодження коліна. Оглянувши підлітка, медики прийняли рішення госпіталізувати його в Охматдит.

Поліцейським хлопець повідомив, що лише у середу придбав мопед, а у четвер повинен був здавати ЗНО. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, біля метро «Сирець» перекинулася автовишка «Київпастрансу». Аварійна машина виявилася на боці через зіткнення з таксі Uber.