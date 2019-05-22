У ДТП на Дніпропетровщині загинув поліцейський, ще одного травмовано



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Інспектор сектору реагування патрульної поліції Жовтоводського ВП Сергій Кришин загинув у ДТП dp.npu.gov.ua

Наразі поліція встановлює усі обставини події

У дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинули двоє людей, один з яких - поліцейський, ще один правоохоронець травмований. Про це повідомив з посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

ДТП сталася 22 травня о 00:25 на автошляху поблизу села Івашинівка П’ятихатського району. Попередньо встановлено, що автомобіль Kia Magentis з’їхав з траси у кювет, врізався у дерево та загорівся.

«Внаслідок ДТП смертельні травми отримали інспектор сектору реагування патрульної поліції Жовтоводського ВП Сергій Кришин та місцевий житель. Також з тяжкими травмами до лікарні доставлений ще один поліцейський сектору реагування патрульної поліції Жовтоводського ВП Віталій Махоня», - зазначили у поліції.

Як встановлено, у момент ДТП співробітники поліції перебували поза службою.

Наразі поліція встановлює усі обставини події.