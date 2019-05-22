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    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)

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    Автомобіль аварійної служби перекинувся прямо біля зупинки громадського транспорту - Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Автомобіль аварійної служби перекинувся прямо біля зупинки громадського транспорту
    Фото: Інформатор

    Skoda підрізала ГАЗ і вдарила в бік

    У ніч на середу, 22 травня, у Києві на вулиці Щусєва поблизу станції метро «Сирець» зіткнулися Skoda служби таксі Uber і аварійна автовишка підприємства «Київпастранс». В результаті аварії водій ГАЗу не впорався з керуванням і вантажівка перекинулася на бік.

    Аварія трапилася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Дві аварійні вишки виїхали на вулицю Академіка Туполєва, щоб провести ремонтні роботи контактної мережі тролейбуса. Водій однієї з них говорить, що під час їх руху по вулиці Стеценка вони помітили автомобіль Skoda, який пішов на обгін. Але раптово, за словами співробітників «Київпастрансу», він звернув на їх смугу і підрізав одну з аварійних автовишок. Skoda вдарила ГАЗ в бік, після чого водій комунальної машини не впорався з керуванням і авто перекинулося на бік.

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    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Таксист Uber від коментарів відмовився.

    Автомобіль аварійної служби перекинувся прямо біля зупинки громадського транспорту і розколов бетонну урну.

    На місце приїхали рятувальники, які змили залишки бензину з проїжджої частини.

    Учасники аварії викликали патрульну поліцію, щоб правоохоронці встановили всі подробиці події.

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