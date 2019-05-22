Біля метро «Сирець» таксі Uber перекинуло автовишку комунальників (фото, відео)



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Автомобіль аварійної служби перекинувся прямо біля зупинки громадського транспорту Фото: Інформатор

Skoda підрізала ГАЗ і вдарила в бік

У ніч на середу, 22 травня, у Києві на вулиці Щусєва поблизу станції метро «Сирець» зіткнулися Skoda служби таксі Uber і аварійна автовишка підприємства «Київпастранс». В результаті аварії водій ГАЗу не впорався з керуванням і вантажівка перекинулася на бік.

Аварія трапилася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

Дві аварійні вишки виїхали на вулицю Академіка Туполєва, щоб провести ремонтні роботи контактної мережі тролейбуса. Водій однієї з них говорить, що під час їх руху по вулиці Стеценка вони помітили автомобіль Skoda, який пішов на обгін. Але раптово, за словами співробітників «Київпастрансу», він звернув на їх смугу і підрізав одну з аварійних автовишок. Skoda вдарила ГАЗ в бік, після чого водій комунальної машини не впорався з керуванням і авто перекинулося на бік.

У ДТП ніхто не постраждав.

Таксист Uber від коментарів відмовився.

Автомобіль аварійної служби перекинувся прямо біля зупинки громадського транспорту і розколов бетонну урну.

На місце приїхали рятувальники, які змили залишки бензину з проїжджої частини.

Учасники аварії викликали патрульну поліцію, щоб правоохоронці встановили всі подробиці події.