На Вінниччині бійці ДСНС ліквідували наслідки масштабної ДТП

Надзвичайна подія сталася у Літинському районі Вінницької області

22 травня о 18:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Львів-Кропивницький-Знам’янка» за межами с. Літинські Хутори сталася дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №7 м.Літин встановили, що водій цистерни MAN не впорався з керуванням, через що транспортний засіб перекинувся на бік.

Рятувальники оперативно знеструмили акумуляторну батарею та перекрили усі можливі засувки, через які міг статися витік вогненебезпечної речовини (пропан-бутан), а також було проведено роботи із посипання піском місця розливу дизельного пального з бака вантажівки.

Для встановлення цистерни на шасі було залучено інженерну групу Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області із вантажним краном.

Додатково рятувальники задіяли приватний трактор та ще один вантажний кран.

До проведення аварійних робіт від ДСНС залучалося вісім чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки.