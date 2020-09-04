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    Житель Миколаєва намагався підірвати власну квартиру

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    <span>Поліція у Миколаєві затримала чоловіка за спробу підірвати житловий будинок</span> - Житель Миколаєва намагався підірвати власну квартиру
    Поліція у Миколаєві затримала чоловіка за спробу підірвати житловий будинок

    Чоловік хотів відкрити газ на кухні

    Правоохоронці затримали миколаївця, який нібито хотів підірвати багатоквартирний будинок, відкривши газ у своєму будинку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    «3 вересня в поліцію зателефонував житель багатоквартирного будинку на вул. Микільській і розповів, що сусід зізнався йому, що нібито хоче підірвати власну квартиру, де перебувала і його мати. Через потенційну небезпеку для життя людей і наявність запаху газу в приміщенні правоохоронці екстрено евакуювали місцевих жителів, а працівники служби газу швидко перекрили газопостачання в будинку», - повідомили поліцейські.

    Зазначається, що саме в цей час в квартиру повернувся чоловік, де його і затримали поліцейські.

    За даними правоохоронців, 40-річний чоловік стверджує, що такого не робив, адже проходив лікування в медичній установі. За словами його матері, він дійсно перебуває на певному медичному обліку, маючи розлади здоров'я.

    «Зловмисник доставлений у відділ поліції. Слідчі затримали його згідно зі ст. 208 КПК, найближчим часом буде вирішуватися питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу», - повідомили в поліції.

    Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею «умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки», що карається позбавленням волі на термін від трьох до десяти років.

     

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