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    Драматична рятувальна операція на пожежі у Києві. Є загиблі

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    Людину, яка ховалася від вогню на кондиціонері на висоті 24 поверху, шпиталізували - Драматична рятувальна операція на пожежі у Києві. Є загиблі
    Людину, яка ховалася від вогню на кондиціонері на висоті 24 поверху, шпиталізували

    Під час пожежі у будинку житлового комплексу «Зелений острів-2» одна людина загинула, одну шпиталізували

    У Києві 3 вересня під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію екстрених служб.

    Зазначається, що людина, яка, під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху, шпиталізована.

    «Главком» повідомляв, що пожежа сталася в одному з будинків житлового комплексу «Зелений острів-2» поблизу посольств Казахстану та США близько 16:45.

    Через щільно запарковані автомобілі на території будинку на вул. Сікорського, 4 рятувальники тривалий час не могли підігнати будинку потрібну техніку.

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    Драматична рятувальна операція на пожежі у Києві. Є загиблі
    Драматична рятувальна операція на пожежі у Києві. Є загиблі

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», лише через півтори години після початку пожежі до будинку змогла під'їхати техніка, здатна гасити пожежу на великій висоті.

    Нагадаємо, що пожежа виникла у квартирі на 24 поверсі.

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