Драматична рятувальна операція на пожежі у Києві. Є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людину, яка ховалася від вогню на кондиціонері на висоті 24 поверху, шпиталізували

Під час пожежі у будинку житлового комплексу «Зелений острів-2» одна людина загинула, одну шпиталізували

У Києві 3 вересня під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію екстрених служб.

Зазначається, що людина, яка, під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху, шпиталізована.

«Главком» повідомляв, що пожежа сталася в одному з будинків житлового комплексу «Зелений острів-2» поблизу посольств Казахстану та США близько 16:45.

Через щільно запарковані автомобілі на території будинку на вул. Сікорського, 4 рятувальники тривалий час не могли підігнати будинку потрібну техніку.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», лише через півтори години після початку пожежі до будинку змогла під'їхати техніка, здатна гасити пожежу на великій висоті.

Нагадаємо, що пожежа виникла у квартирі на 24 поверсі.