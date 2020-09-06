У Китаї електромобіль вибухнув під час зарядки (відео)



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Що стало причиною інциденту, невідомо. На щастя, перехожі, як і власник, трималися на відстані від автомобіля, і тому ніхто не постраждав

Машина почала диміти майже відразу після того, як її під’єднали до мережі

У мережі з’явилося зняте очевидцем відео з вибухом електричного автомобіля на зарядної станції в місті Саньмін на півдні Китаю. За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху автомобіль стояв на зарядці.

Судячи з кадрів, це міг бути один з китайських конкурентів Tesla – кросовер Baic EX360, або гібридний автомобіль тієї ж марки.

Машина почала диміти майже відразу після того, як її під’єднали до мережі. Власник викликав пожежників, які прибули на місце та спробували «охолодити» автомобіль водою: на ролику видно, що вони направили струмінь на його задню частину.

Однак це не спрацювало – через лічені хвилини електрокар вибухнув. Кузовні панелі розлетілися у різні боки, пробивши дірку в даху електрозаправки. Що стало причиною інциденту, невідомо. На щастя, перехожі, як і власник, трималися на відстані від автомобіля, і тому ніхто не постраждав.

Це не перший випадок самовільного займання електричного автомобіля. Торік повідомлялося про кросовер Hyundai Kona, який вибухнув на зарядці, і ліфтбек Tesla Model S, який і зовсім загорівся на звичайній парковці без видимої причини. Пізніше компанія Tesla з’ясувала, що причиною самозагорання машини став дефектний батарейний модуль.

Нагадаємо, у Тбілісі, 4 вересня, пролунав вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще троє осіб отримали поранення. Причиною вибуху став кисневий балон.

Як повідомлялося, 5 вересня, в білоруському місті Жлобин під час пожежі на фабриці художньої інкрустації стався вибух.

Джерело Itsider