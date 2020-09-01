Потерпілі від вибуху будинку на Позняках не скоро заселяться в нове житло



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Одна з квартир у ЖК «Кришталеві джерела» для постраждалих від вибуху в будинку на Позняках Фото: 5 канал

Як починають нове життя люди, чиї квартири в будинку на Позняках зруйнував вибух

Мешканці будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5, де 21 червня цього року вибухом було зруйновано декілька поверхів, отримали сертифікати (свідоцтва) на квартири від офісу президента України у трьох житлових комплексах – «Кришталеві джерела», «Лісова казка», «Дніпровський». Місто виділило гроші на облаштування нового житла і придбання побутової техніки та меблів – по 300 тисяч грн на родину.

Залишилося тільки оформити право власності на квартири. Але, як виявилося, не все так просто. Це з’ясували журналісти програми «Вартові столиці» каналу «Київ».

1 серпня інвестори ЖК «Лісова казка» вийшли на Броварський проспект з плакатами «Не будує» і «Людей шантажує». Це люди висловлювалися щодо дій забудовника. Як виявилося, деякі секції ЖК мали бути введені в експлуатацію ще в 2017 році. Постраждалі від вибуху в будинку на Позняках отримали сертифікати на квартири в 11-й. Наразі введено в експлуатацію лише 9 секцій ЖК. Там є проблеми з газом, водою та електрикою. Із самого початку цей комплекс будували з порушеннями. Зокрема, змінили цільове призначення території вже після того, як почали зведення житлових будинків. Передбачалось, що там побудують центр дозвілля, натомість з’явилася багатоповерхівка.

Інвестори розповідають, що забудовник їх шантажує. Наприклад, вимкнули ліфти та електрику. Таким чином від людей вимагають укладати договори з обслуговуючою компанією забудовника, щоб зібрати гроші на підключення комунікацій. Ані «Київводоканал», ані ДТЕК не обслуговують «Лісову казку».

Будівництво ЖК «Кришталеві джерела» також ще триває. Більшість постраждалих від вибуху отримали сертифікати на квартири саме тут. Але допоки не буде добудований і зданий в експлуатацію весь будинок, люди не зможуть оформити право власності. Згідно з планом, це можна буде зробити не раніше третього кварталу 2021 року, тобто через рік після вибуху. Щоправда, секції, в яких знаходяться їх квартири, планують добудувати до кінця цього року. Забудовник запевняє що ремонт можна буде розпочати, не чекаючи на добудову всього будинку. Ось тільки місто фінансуватиме ремонт лише після оформлення права власності. Тож людям доведеться почекати.

До речі, як повідомили в КМДА, зруйнований під’їзд будинку збираються розібрати.

Наразі, люди, які постраждали в наслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, забезпечені тимчасовим житлом.