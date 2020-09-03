Драматичне відео. Людина під час пожежі у Києві вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху



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Чоловік видерся на кондиціонер, рятуючись від вогню Фото: Главком

Рятувальники лише через годину змогли підігнати до будинку техніку, здатну гасити пожежу на великій висоті

Через щільно запарковані автомобілі на території будинку на вул. Сікорського, 4, де вирує пожежа у квартирі, рятувальники тривалий час не могли підігнати до будинку потрібну техніку.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», лише через півтори години після початку пожежі до будинку змогла під'їхати техніка, здатна гасити пожежу на великій висоті. Нагадаємо, що пожежа виникла у квартирі на 24 поверсі.

У зв’язку з цим мешканці будинку змушені самостійно рятуватися від вогню. На відео, знятому місцевими мешканцями, видно, як людина вибралась на кондиціонер і повисла на висоті 24 поверху.

Відео, зняте мешканцями мікрорайону. За останніми даними, людина, яка зафіксована на відео, врятована. Але пожежники також знайшли на місці трагедії один труп.

Як повідомляв «Главком», пожежа в одному з будинків житлового комплексу «Зелений острів-2», що поблизу посольств Казахстану та США, виникла близько 16:45.