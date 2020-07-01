На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)



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На проспекті Любомира Гузара комунальники прибрали 16 рекламних конструкцій Фото: Олексій Смирнов, Facebook

Тепер пасажири швидкісного трамвая матимуть кращий огляд

На проспекті Любомира Гузара в Києві демонтовано більше половини рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«Минулоріч цей проспект отримав нову назву, а отже, символічно – і нове «життя». Ми також доклали зусиль до оновлення вулиці, упорядкувавши на ній згідно з Правилами рекламні конструкції різних форматів», - зазначив він.

Таким чином, із 29 рекламних конструкцій на проспекті лишилося 13. Також зменшилася і площа реклами: з 1062 кв. м до 468 кв. м.

«Тепер усі прохожі та пасажири швидкісного трамвая матимуть кращий огляд та, сподіваємось, цікавіші подорожі», - додав Смирнов.

Нагадаємо, на початку березня 2020 року у Другій форматній зоні Києва було впорядковано наземну рекламу.