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    На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)

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    На проспекті Любомира Гузара комунальники прибрали 16 рекламних конструкцій - На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)
    На проспекті Любомира Гузара комунальники прибрали 16 рекламних конструкцій
    Фото: Олексій Смирнов, Facebook

    Тепер пасажири швидкісного трамвая матимуть кращий огляд

    На проспекті Любомира Гузара в Києві демонтовано більше половини рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «Минулоріч цей проспект отримав нову назву, а отже, символічно – і нове «життя». Ми також доклали зусиль до оновлення вулиці, упорядкувавши на ній згідно з Правилами рекламні конструкції різних форматів», - зазначив він.

    Таким чином, із 29 рекламних конструкцій на проспекті лишилося 13. Також зменшилася і площа реклами: з 1062 кв. м до 468 кв. м.

    «Тепер усі прохожі та пасажири швидкісного трамвая матимуть кращий огляд та, сподіваємось, цікавіші подорожі», - додав Смирнов.

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    На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)
    На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)
    На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)
    На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)

    Нагадаємо, на початку березня 2020 року у Другій форматній зоні Києва було впорядковано наземну рекламу.

    Київ благоустрій вулиця реклама
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