На проспекті Любомира Гузара стало вдвічі менше реклами (фото)
Тепер пасажири швидкісного трамвая матимуть кращий огляд
На проспекті Любомира Гузара в Києві демонтовано більше половини рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.
«Минулоріч цей проспект отримав нову назву, а отже, символічно – і нове «життя». Ми також доклали зусиль до оновлення вулиці, упорядкувавши на ній згідно з Правилами рекламні конструкції різних форматів», - зазначив він.
Таким чином, із 29 рекламних конструкцій на проспекті лишилося 13. Також зменшилася і площа реклами: з 1062 кв. м до 468 кв. м.
«Тепер усі прохожі та пасажири швидкісного трамвая матимуть кращий огляд та, сподіваємось, цікавіші подорожі», - додав Смирнов.
Нагадаємо, на початку березня 2020 року у Другій форматній зоні Києва було впорядковано наземну рекламу.