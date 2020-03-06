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    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)

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    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)

    Залишилося впорядкувати наземну рекламу у двох форматних зонах міста

    У Другій форматній зоні Києва впорядковано наземну рекламу. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

    За його словами, 5 березня можна записати в календарі як День звільнення Другої форматної зони.

    «Що святкуємо? Мінус 3 701 наземний рекламний засіб та мінус 69 543 квадратних метрів у цих двох зонах (Першій і Другій форматній зонах. – Ред.)… Протасів Яр, вулиця Липківського, Набережне шосе, Саксаганьського, Жилянська, Глубочицька, Олени Теліги, Довженка, Чоколівський проспект, проспект Валерія Лобановського, бульвар Дружби Народів та багато інших - вже з впорядкованою наземною рекламою», - повідомив Смирнов.

    У цій частині Києва вся наземка віднині встановлена згідно з правилами.

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    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)
    Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)

    «Донедавна тут (у Другій форматній зоні. – Рещ.) розміщувалося 3434 одиниць наземки, їх загальна площа складала 69103 кв. м. Але нові Правила передбачають в цій зоні виключно сіті-лайти та скроли, площею до 8 кв. м. Тому скорочення було неминучим і полишило за собою лише 907 рекламних засобів, загальною площею 14512 кв. м. Тобто майже в чотири рази скоротилася їх кількість та рекламна площа», - розповів Смирнов.

    «Тож рухаємося далі. Наша ціль - 4390 одиниць наземної реклами по всьому місту (раніше їх було майже 12 тис.). По секрету: ми на фінішній прямій», - додав він.

    Київ благоустрій КМДА вулиця реклама
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