Столична влада святкує перемогу: у Києві прибрали 3,7 тис. білбордів (фото)

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Залишилося впорядкувати наземну рекламу у двох форматних зонах міста

У Другій форматній зоні Києва впорядковано наземну рекламу. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

За його словами, 5 березня можна записати в календарі як День звільнення Другої форматної зони.

«Що святкуємо? Мінус 3 701 наземний рекламний засіб та мінус 69 543 квадратних метрів у цих двох зонах (Першій і Другій форматній зонах. – Ред.)… Протасів Яр, вулиця Липківського, Набережне шосе, Саксаганьського, Жилянська, Глубочицька, Олени Теліги, Довженка, Чоколівський проспект, проспект Валерія Лобановського, бульвар Дружби Народів та багато інших - вже з впорядкованою наземною рекламою», - повідомив Смирнов.

У цій частині Києва вся наземка віднині встановлена згідно з правилами.

«Донедавна тут (у Другій форматній зоні. – Рещ.) розміщувалося 3434 одиниць наземки, їх загальна площа складала 69103 кв. м. Але нові Правила передбачають в цій зоні виключно сіті-лайти та скроли, площею до 8 кв. м. Тому скорочення було неминучим і полишило за собою лише 907 рекламних засобів, загальною площею 14512 кв. м. Тобто майже в чотири рази скоротилася їх кількість та рекламна площа», - розповів Смирнов.

«Тож рухаємося далі. Наша ціль - 4390 одиниць наземної реклами по всьому місту (раніше їх було майже 12 тис.). По секрету: ми на фінішній прямій», - додав він.