У Києві Lexus вилетів з дороги і в’їхав у будинок (фото, відео)
-
Розсилка
Автомобіль по сходинках виїхав до п'ятиповерхового будинку
У ніч на середу, 8 травня, на проспекті Повітрофлотський, 37 в Києві сталася ДТП за участю одного автомобіля: Lexus Is 250 вилетів за межі проїжджої частини і врізався в будинок.
Інцидент стався близько півночі. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, Lexus виїхав з Севастопольської площі на Повітрофлотський проспект і рухався в бік Солом'янської площі. Під час повороту водій легковика не впорався з керуванням і вилетів з дороги.
Спочатку автомобіль зачепив дерево, а після цього по сходинках виїхав до п'ятиповерхового будинку. Lexus зупинився на ганку біля входу в Центр з питань якості навчання.
Постраждалих немає. Пошкодження отримав тільки автомобіль і сходи будинку.
Правоохоронці зазначили, що водій був тверезий.
На місце виїжджали медики, але їх допомога нікому не знадобилася. Також на місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції, який і з'ясує всі деталі інциденту.
Як повідомлялося, 6 травня поблизу Яготина п'яний депутат за кермом автомобіля спричинив ДТП, в результаті якої загинули двоє чоловіків.