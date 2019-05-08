У Києві Lexus вилетів з дороги і в’їхав у будинок (фото, відео)



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Пошкодження отримав автомобіль і сходи будинку Фото: Інформатор

Автомобіль по сходинках виїхав до п'ятиповерхового будинку

У ніч на середу, 8 травня, на проспекті Повітрофлотський, 37 в Києві сталася ДТП за участю одного автомобіля: Lexus Is 250 вилетів за межі проїжджої частини і врізався в будинок.

Інцидент стався близько півночі. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Lexus виїхав з Севастопольської площі на Повітрофлотський проспект і рухався в бік Солом'янської площі. Під час повороту водій легковика не впорався з керуванням і вилетів з дороги.

Спочатку автомобіль зачепив дерево, а після цього по сходинках виїхав до п'ятиповерхового будинку. Lexus зупинився на ганку біля входу в Центр з питань якості навчання.

Постраждалих немає. Пошкодження отримав тільки автомобіль і сходи будинку.

Правоохоронці зазначили, що водій був тверезий.

На місце виїжджали медики, але їх допомога нікому не знадобилася. Також на місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції, який і з'ясує всі деталі інциденту.

Як повідомлялося, 6 травня поблизу Яготина п'яний депутат за кермом автомобіля спричинив ДТП, в результаті якої загинули двоє чоловіків.