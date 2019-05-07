Автотроща під Києвом: рятувальникам довелося вирізати водія із салону Fiat (фото)



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ДТП за участю автомобілів Fiat Doblo, KIA Rio та мікроавтобуса Fort Transit. Фото: ДСНС

На трасі під Києвом зіткнулися три автомобілі

У понеділок, 6 травня, сталася ДТП на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу с. Пилиповичі, Бородянського району. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 18:56.

На місце події прибув черговий караул 31-ї ДПРЧ смт Бородянка, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальниками було встановлено, що сталася ДТП за участю трьох автомобілів: Fiat Doblo, KIA Rio та мікроавтобуса Fort Transit.

Рятувальники за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту здійснили деблокацію потерпілого водія із салону автомобіля Fiat Doblo та передали до карети швидкої медичної допомоги.

Також медиками було госпіталізовано і водія мікроавтобуса. Після чого працівники ДСНС провели змиття проїжджої частини від розлитих пильно-мастильних матеріалів.

В ході виконання аварійно-рятувальних робіт рятувальниками було відбуксировано мікроавтобус для безпечного проїзду інших автомобілів.

Як повідомлялося, 6 травня поблизу Яготина п'яний депутат за кермом автомобіля спричинив ДТП, в результаті якої загинули двоє чоловіків.