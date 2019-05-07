Під мостом Метро Mazda «поцілувала» стовп (фото, відео)



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В результаті ДТП автомобіль Mazda серйозно постраждав Фото: Інформатор

Водій автомобіля не постраждав

У вівторок, 7 травня, в Києві під мостом Метро сталася ДТП за участю автомобіля Mazda 6. Водій направив свою машину в стовп, щоб уникнути зіткнення з іншими машинами.

Аварія трапилася близько 12:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Mazda, перед мостом машини, що їхали перед ним, почали різко гальмувати. Він теж спробував загальмувати, проте через вологий асфальт автомобіль не встиг би зупинитися, тому чоловік вирішив направити машину у стовп.

В результаті зіткнення у Mazda спрацювала подушка безпеки. Завдяки цьому водій не постраждав і відмовився від госпіталізації.

Проте, автомобіль постраждав - капот і моторний відсік серйозно пом'ялися, передній бампер відвалився.

На місці події працював екіпаж патрульної поліції, який займався фіксацією ДТП.

Як повідомлялося, 6 травня поблизу Яготина п'яний депутат за кермом автомобіля спричинив ДТП, в результаті якої загинули двоє чоловіків.