На Волині вантажівка влетіла у шкільний автобус, є жертви
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Розсилка
Водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці
У селі Шклінь Горохівського району на Волині вантажівка врізалася у шкільний автобус. У результаті зіткнення водій автобуса загинув.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
«Сьогодні о 16 годині на автодорозі в селі Шклінь Горохівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та вантажівки. Водій автобуса загинув», - йдеться у повідомленні.
Пасажирів в автобусі не було.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.