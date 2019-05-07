На Волині вантажівка влетіла у шкільний автобус, є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці

У селі Шклінь Горохівського району на Волині вантажівка врізалася у шкільний автобус. У результаті зіткнення водій автобуса загинув.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

«Сьогодні о 16 годині на автодорозі в селі Шклінь Горохівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та вантажівки. Водій автобуса загинув», - йдеться у повідомленні.

Пасажирів в автобусі не було.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.