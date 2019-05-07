  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Волині вантажівка влетіла у шкільний автобус, є жертви

    • Розсилка
    На Волині вантажівка влетіла у шкільний автобус, є жертви

    Водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці

    У селі Шклінь Горохівського району на Волині вантажівка врізалася у шкільний автобус. У результаті зіткнення водій автобуса загинув.

    Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

    «Сьогодні о 16 годині на автодорозі в селі Шклінь Горохівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та вантажівки. Водій автобуса загинув», - йдеться у повідомленні.

    Пасажирів в автобусі не було.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Волині вантажівка влетіла у шкільний автобус, є жертви
    На Волині вантажівка влетіла у шкільний автобус, є жертви

    Попередньо правоохоронці встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.

    На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

    За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

     

    Читайте також
    ДТП вантажівки смерть водій Волинська область автомобіль транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ