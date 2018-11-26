За день у Києві сталося понад 100 ДТП



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Сьогодні у столиці складні погодні умови

Станом на 17:00 до столичної поліції надійшло 113 викликів про скоєння ДТП у Києві. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Києві.

«Станом на 17:00 на лінію «102» надійшло 113 повідомлень про скоєння ДТП», - повідомили УНН правоохоронці.

Нагадуємо, що сьогодні з 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП.

Як відомо, сьогодні у Києві туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.