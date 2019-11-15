Будівництво метро на Виноградар: з’явився перший тунель (фото)



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Тунель прокладено на одній із ділянок будівництва лінії метрополітену Фото: Сергій Гринкевич, Facebook

Встановлено перші постійні залізобетонні конструкції лінії метро на Виноградар

У Києві триває будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

На одній із ділянок вже вирили котлован і в ньому з’явився тунель. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook працівник ПАТ «Київметробуд», блогер Сергій Гринкевич.

«Метро на Виноградар - перші конструкції. Поки на всіх ділянках готують котловани, на одній він давно готовий. І нарешті настав момент, коли в ньому з'явився тунель. Перші постійні залізобетонні конструкції метро», - написав він.

Гринкевич додав, що між станціями «Мостицька» і «Проспект Правди» почали влаштовувати вентиляцію.

Нагадаємо, у березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар.

В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

На початку листопада мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду на будівельному майданчику ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар. Генеральний підрядник будівництва запевнив, що будівництво двох нових станцій метро завершать вчасно.

Станом на сьогодні місто вже надало кошти на виконання робіт та придбання специфічного обладнання - понад 2,5 мільярди гривень.