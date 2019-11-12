У Києві вводяться нові правила користування метрополітеном



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У метро не пускатимуть жебраків та агітаторів

Сьогодні, 11 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили нові правила користування Київським метрополітеном.

Попередні правила столичної підземки, які були затверджені Київрадою у 1995 році, є застарілими та не враховують вимог законодавства про міський електричний транспорт. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відповідно до нововведень, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною.

Для безпечного пересування пасажирів із вадами зору, дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентаря, саджанців, риболовних снастей.

Пасажири метро зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід до підземки буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах.

Рішення підтримали 62 депутати Київради.