На розширення терміналу «А» в аеропорту «Київ» інвестують 500 млн грн

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У планах здати термінал до травня 2019 року

Міжнародний аеропорт «Київ» імені І. Сікорського (Жуляни) планує інвестувати 500 млн грн у розширення терміналу «А» в 2018-2019 роках. Про це заявив глава ради директорів аеропорту Денис Костржевський.

«У цьому році капіталовкладення в обсязі близько 500 млн грн будуть спрямовані на розширення термінала «А». У планах здати термінал до травня 2019 року», - сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Костржевський також нагадав, що в 2017 році управляюча компанія «Майстер-Авіа» побудувала в аеропорту новий перон площею 25 тис. квадратних метрів.

Також, за його словами, «Майстер-Авіа» провела детальний аналіз і розробила проект реконструкції злітно-посадкової смуги (ЗПС) аеропорту, що передбачає подовження смуги на 600 м, а також зміцнення смуги до характеристик, що дозволяють приймати повітряні судна типу Airbus А321 і Boeing 737-900.

«Для цього потрібно вирішити юридичне і технічне питання: довідведення земельної ділянки для аеропорту та подовження ЗПС в умовах пересіченого рельєфу місцевості. Це складно, але це є в проекті і, швидше за все, буде робитися. Орієнтовна вартість такої реконструкції становить EUR84 млн. Аеропорт «Київ» уже звернувся до Київської міськдержадміністрації з проханням або виділити необхідну суму, або розпочати процес залучення інвестора», - заявив Костржевський.

Він також наголосив, що вважає логічним проведення реконструкції ЗПС аеропорту бюджетним коштом. «Держава або місто зацікавлені в тому, щоб аеропорт працював і розвивався. Але якщо буде ухвалено рішення про державно-приватне партнерство, то брати участь компанії «Майстер-Авіа» чи ні - залежатиме від пропозицій з боку чиновників», - зазначив він.

Міжнародний аеропорт «Київ» розташовано в 7 км від центру міста. За кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає 2-е місце в Україні.

В аеропорту розташовані три термінали загальною площею 21 тис. кв. м. Окремий термінал для бізнес-авіації – «В» - входить до системи FBO. ЗПС аеропорту дозволяє приймати повітряні судна типу B-737, A-320.

У І кварталі 2018 року аеропорт обслужив 442 тис. пасажирів, що на 50,4% більше, ніж в І кварталі 2017 року. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, становила - 423,9 тис. осіб, на внутрішніх - 18,1 тис. осіб.

Як повідомлялося, аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського планує в найближчі 2-3 роки провести капітальний ремонт злітно-посадкової смуги із закриттям аеропорту на рік.