На розвиток транспортної інфраструктури Києва необхідно 83 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київ потерпає від величезних заторів

Програма розвитку транспортної інфраструктури розрахована на п'ять років

У Київраді розробили проект рішення «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки». Це питання розглядатимуть на комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Необхідні цифри і розрахунки вже підготували у Департаменті транспортної інфраструктури. У 2019 році мають виділити 4,4 млрд грн, а в 2023 — майже уп`ятеро більше.

Торік у профільному Департаменті вважали, що розвиток транспортної інфраструктури обійдеться у 71 млрд грн.

Проте після корегування цифр загальна сума витрат виросла ще на 12 млрд грн.

«Сьогодні транспортна система міста Києва не задовольняє потреби населення у мобільності», — переконаний перший заступник директора Департаменту Іван Шпильовий.

Як показує аналіз, лише 35% киян можуть дістатись до центра міста протягом години.

Хаотичне паркування, постійні пробки, відсутність культури транспортної поведінки — це далеко неповний перелік сучасних проблем на столичних вулицях та автошляхах.

За останні три роки кількість столичних автомашин виросла на 15% (не враховуючи «колеса» із закордонною реєстрацією).

До 2025 року ця цифра, за прогнозами експертів, збільшиться на 60%.

Зважаючи на зростання інтенсивності руху, в Києві збільшується кількість аварійних ситуацій.

Тривалий час місто розвивалося, завдячуючи застарілим методам адміністративно-командної економіки. Сучасний стан транспортної мережі не відповідає пасажиропотоку.

Саме тому нова міська програма передбачає відмову від автомобілецентризму на користь громадського транспорту, пішоходів і велосипедистів.