Скандал із забудовою парку біля метро «Дарниця»: власник землі демонтує паркан (фото)



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11 серпня власник землі під наглядом міських служб розпочав демонтаж паркану Фото: Віталій Кличко, Facebook

Аби не допустити будівництва, місто розглядає питання викупу земельної ділянки біля парку імені Малишка

Розпочався демонтаж будівельного паркану, що днями був встановлений біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом. Департамент міського благоустрою анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року та видав припис на демонтаж паркану. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«На Броварському проспекті, біля парку імені Малишка, власник землі під наглядом міських служб розпочав демонтаж паркану, що встановив учора (10 серпня. – Ред.). За моїм дорученням Департамент міського благоустрою анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року. Та видав припис на демонтаж паркану, - повідомив Кличко. - Цю землю Київрада продала в приватну власність у 2009 році. В 2010-му земельна ділянка двічі змінила своїх власників. КМДА та прокуратура подавали судові позови, у задоволенні яких було відмовлено».

10 серпня компанія-землекористувач встановила паркан - спочатку під виглядом «благоустрою території», а потім вивісила будівельний паспорт на будівництво на Броварському проспекті багатофункціонального центру.

«Аби не допустити будівництва, місто розглядає питання викупу земельної ділянки біля парку імені Малишка у приватного власника для суспільних потреб, а саме - розширення території парку», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом з'явився великий зелений паркан. Місцеві жителі б'ють на сполох, оскільки забудовник хоче звести тут багатофункціональний житловий комплекс з об'єктами торгівлі та з центром громадського дитячої творчості.