Скандал із забудовою парку біля метро «Дарниця»: власник землі демонтує паркан (фото)
Аби не допустити будівництва, місто розглядає питання викупу земельної ділянки біля парку імені Малишка
Розпочався демонтаж будівельного паркану, що днями був встановлений біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом. Департамент міського благоустрою анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року та видав припис на демонтаж паркану. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«На Броварському проспекті, біля парку імені Малишка, власник землі під наглядом міських служб розпочав демонтаж паркану, що встановив учора (10 серпня. – Ред.). За моїм дорученням Департамент міського благоустрою анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року. Та видав припис на демонтаж паркану, - повідомив Кличко. - Цю землю Київрада продала в приватну власність у 2009 році. В 2010-му земельна ділянка двічі змінила своїх власників. КМДА та прокуратура подавали судові позови, у задоволенні яких було відмовлено».
10 серпня компанія-землекористувач встановила паркан - спочатку під виглядом «благоустрою території», а потім вивісила будівельний паспорт на будівництво на Броварському проспекті багатофункціонального центру.
«Аби не допустити будівництва, місто розглядає питання викупу земельної ділянки біля парку імені Малишка у приватного власника для суспільних потреб, а саме - розширення території парку», - підкреслив Кличко.
Як повідомлялося, біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом з'явився великий зелений паркан. Місцеві жителі б'ють на сполох, оскільки забудовник хоче звести тут багатофункціональний житловий комплекс з об'єктами торгівлі та з центром громадського дитячої творчості.