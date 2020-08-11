Київ може викупити ділянку біля метро «Дарниця», навколо якої розгорівся скандал



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Забудовник залучив невідомих молодиків спортивної статури для протистояння із мешканцями у парку ім. А. Малишка Фото: Північно-Броварський масив (Комсомольський), Facebook

Столична влада видала припис на демонтаж паркану у парку. ім. Андрія Малишка

Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації видав припис на демонтаж паркану навколо резонансного об'єкту будівництва у парку імені Андрія Малишка у Дніпровському районі. Паркан встановила компанія-землекористувач спочатку під виглядом «благоустрою території», а в подальшому вивісила будівельний паспорт на будівництво на Броварському проспекті багатофункціонального центру. Про це повідомив радник київського міського голови, співголова Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, Володимир Бондаренко.

За його словами, Комісія наразі розглядає питання викупу цієї земельної ділянки для суспільних потреб, а саме: розширення парку імені Андрія Малишка.

«По проспекту Броварському в Дніпровському районі міста Києва за дорученням Віталія Кличка Департаментом міського благоустрою Київської міської державної адміністрації анульовано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року», – зазначив Бондаренко.

За його словами, натомість видано припис на демонтаж паркану у парку. У разі відмови компанії-землекористувача, демонтаж може бути здійснено силами комунального підприємства «Київблагоустрій» після спливу 3-денного строку.

Водночас, Бондаренко засудив залучення невідомих молодиків спортивної статури для протистояння із мешканцями.

«Хочу зазначити, що будь-яка забудова, яка розпочиналась із протистояння з мешканцями, не завершувалась нічим позитивним для забудовника», – зазначив він.

Бондаренко нагадав, що Київська міська рада продала зазначену земельну ділянку площею 0,49 га у приватну власність 2009 року. У 2010 році земельна ділянка двічі змінювала власників.

Як повідомлялося, біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом з'явився великий зелений паркан. Місцеві жителі б'ють на сполох, оскільки забудовник хоче звести тут багатофункціональний житловий комплекс з об'єктами торгівлі та з центром громадського дитячої творчості.