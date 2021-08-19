На станції «Кловська» встановили універсальні турнікети

Нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду

Відсьогодні станція метро «Кловська» запрацювала у звичайному режимі. Монтажні та налагоджувальні роботи зі встановлення нових турнікетів у вестибюлі завершено. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Нові турнікети вже встановлено на багатьох станціях. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду:

qr-квиток;

транспортну карту;

картку киянина;

безконтактну банківську картку.

КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.

Нагадаємо, нове обладнання на станції метро «Кловська» почали встановлювати з 10 серпня. Повідомлялося, що роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни. Для пасажирів станція «Кловська» працювала у звичайному режимі. Водночас, не виключались обмеження на вхід у пікові години.

Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

До слова, Київський метрополітен оприлюднив відео, зняте за допомогою дрона на одній із найкрасивіших станцій метро у світі – «Золоті ворота».

Читайте також: Складено рейтинг станцій київського метро за перше півріччя