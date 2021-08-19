На станції «Кловська» встановили універсальні турнікети
Нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду
Відсьогодні станція метро «Кловська» запрацювала у звичайному режимі. Монтажні та налагоджувальні роботи зі встановлення нових турнікетів у вестибюлі завершено. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».
Нові турнікети вже встановлено на багатьох станціях. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду:
- qr-квиток;
- транспортну карту;
- картку киянина;
- безконтактну банківську картку.
КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.
Нагадаємо, нове обладнання на станції метро «Кловська» почали встановлювати з 10 серпня. Повідомлялося, що роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни. Для пасажирів станція «Кловська» працювала у звичайному режимі. Водночас, не виключались обмеження на вхід у пікові години.
Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.
До слова, Київський метрополітен оприлюднив відео, зняте за допомогою дрона на одній із найкрасивіших станцій метро у світі – «Золоті ворота».