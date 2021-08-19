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    На станції «Кловська» встановили універсальні турнікети

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    Нові турнікети встановлено на &laquo;Кловській&raquo; &nbsp; - На станції «Кловська» встановили універсальні турнікети
    Нові турнікети встановлено на «Кловській»  
    Фото: Київський метрополітен

    Нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду

    Відсьогодні станція метро «Кловська» запрацювала у звичайному режимі. Монтажні та налагоджувальні роботи зі встановлення нових турнікетів у вестибюлі завершено. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

    Нові турнікети вже встановлено на багатьох станціях. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду:

    • qr-квиток;
    • транспортну карту;
    • картку киянина;
    • безконтактну банківську картку.

    КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.

    Нагадаємо, нове обладнання на станції метро «Кловська» почали встановлювати з 10 серпня. Повідомлялося, що роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни. Для пасажирів станція «Кловська» працювала у звичайному режимі. Водночас, не виключались обмеження на вхід у пікові години.

    Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

    До слова, Київський метрополітен оприлюднив відео, зняте за допомогою дрона на одній із найкрасивіших станцій метро у світі – «Золоті ворота».

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    Теги: Київ метро ремонт
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    На станції «Кловська» встановили універсальні турнікети