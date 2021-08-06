На станції «Кловська» обмежуватиметься вхід у години пік
Під час заміни турнікетів можливі обмеження на вхід на станцію «Кловська»
У столичному метрополітені триває заміна турнікетів
На станції метро «Кловська» будуть замінені турнікети. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».
Нове обладнання на станції «Кловська» почнуть встановлювати з 10 серпня. Роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.
Для пасажирів станція «Кловська» працюватиме у звичайному режимі. Водночас, можливі обмеження на вхід у пікові години.
Нагадаємо, що нові турнікети вже встановлено на багатьох станціях. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду:
- qr-квиток,
- транспортну картку,
- Картку киянина,
- безконтактну банківську картку.
Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності під час проведення робіт із заміни пристроїв пасажирської автоматики.
Як повідомлялося, на початку липня на станції метро «Контрактова площа» у вестибюлі №1 (у напрямку станції «Поштова площа») міняли турнікети.
Нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.