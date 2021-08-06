На станції «Кловська» обмежуватиметься вхід у години пік

Під час заміни турнікетів можливі обмеження на вхід на станцію «Кловська»

У столичному метрополітені триває заміна турнікетів

На станції метро «Кловська» будуть замінені турнікети. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Нове обладнання на станції «Кловська» почнуть встановлювати з 10 серпня. Роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.

Для пасажирів станція «Кловська» працюватиме у звичайному режимі. Водночас, можливі обмеження на вхід у пікові години.

Нагадаємо, що нові турнікети вже встановлено на багатьох станціях. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду:

qr-квиток,

транспортну картку,

Картку киянина,

безконтактну банківську картку.

Нові турнікети вже встановлено на багатьох станціях

Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності під час проведення робіт із заміни пристроїв пасажирської автоматики.

Як повідомлялося, на початку липня на станції метро «Контрактова площа» у вестибюлі №1 (у напрямку станції «Поштова площа») міняли турнікети.

Нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.