На станції метро «Осокорки» знову закриють один зі входів

Декілька років тому станція метро «Осокорки» перетворилась на арт-об’єкт

Київський метрополітен встановлює нові турнікети на станціях

Із 15 до 19 червня на станції метро «Осокорки» у вестибюлі №1 (у напрямку станції «Славутич») проходитимуть роботи із заміни турнікетів. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

На цей час вестибюль буде зачинений на вхід та вихід для пасажирів. Комунальне підприємство просить врахувати ці зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо також, що нові турнікети вже встановлені та працюють на станціях:

«Площа Льва Толстого»;

«Сирець»;

«Харківська»;

«Позняки»;

«Видубичі»;

«Героїв Дніпра»;

«Контрактова площа»;

«Почайна»;

«Оболонь».

На початку червня були встановлені нові турнікети у вестибюлі №2 станції метро «Осокорки».

Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: QR-квиток, транспортну картку, картку киянина та безконтактну банківську картку.

Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 18 до 22 травня тимчасово не працював вестибюль №2 станції метро «Позняки» у зв'язку із заміною турнікетів на сучасні. Через це на вході на станції утворилася черга та тиснява.

Нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.