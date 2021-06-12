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    Київський метрополітен назвав справжню вартість однієї поїздки

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    У Київському метрополітені назвали собівартість поїздки - Київський метрополітен назвав справжню вартість однієї поїздки
    У Київському метрополітені назвали собівартість поїздки
    Фото КП «Київський метрополітен»

    Кожна поїздка має коштувати більш ніж удвічі дорожче, вважає керівництво столичної підземки

    За підрахунками «Київського метрополітену», собівартість однієї поїздки в столичній підземці в 2,5 раза перевищує чинний тариф – 8 гривень в одну сторону.

    Про це на Громадському радіо заявила заступниця начальника комунального підприємства Наталя Макогон.

    «У цьому році у нас прийнято відповідно до процедури фінансовий план підприємства. На цей рік собівартість поїздки становить 20 гривень 5 копійок. Я підкреслю: це не тариф, а собівартість метро», – сказала Макогон.

    Вона нагадала і про плани відновити вагонний парк, закупивши півсотні нових вагонів. На це буде витрачено 50 млн євро за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку – тобто, кожен вагон обійдеться міськбюджету в 1 мільйон євро.

    Як повідомлялося, у лютому 2021 року Європейський банк реконструкції та розвитку та Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю 50 нових вагонів метро.

    Нагадаємо, Київ закуповує десять поїздів для метро за кошти ЄБРР.

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    Теги: ЄБРР Київ метро банк ціни влада
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    Київський метрополітен назвав справжню вартість однієї поїздки