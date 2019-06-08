На станції метро Хрещатик невідомі поранили чоловіка ножем
Станція метро «Хрещатик»
Фото з відкритих джерел
У центрі Києва ледь не сталася трагедіяКонфлікт між двома компаніями, який переріс у бійку, стався у ніч на суботу на вулиці Хрещатик. Одна група спробувала сховатися в метро від людини з ножем. На пероні одного з учасників бійки поранили ножем, повідомляє Інформатор.
Як повідомив товариш потерпілого, вони з ще одним хлопцем йшли по Хрещатику, коли з ними почала конфліктувати інша група. Конфліктом ж нібито слугувало те, що трійця слухала музику. Конфлікт швидко переріс в бійку, і коли у одного з нападників у руках опинився ніж, хлопці побігли до станції метро.
Конфлікт продовжився вже на території станції, де один з трійці отримав ножове поранення руки. На щастя, на цьому бійка завершився - на місце прибули поліцейські і швидка допомога. Медики надали потерпілому першу допомогу і відвезли до лікарні.