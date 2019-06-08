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    На станції метро Хрещатик невідомі поранили чоловіка ножем

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    Станція метро &laquo;Хрещатик&raquo; - На станції метро Хрещатик невідомі поранили чоловіка ножем
    Станція метро «Хрещатик»
    Фото з відкритих джерел

    У центрі Києва ледь не сталася трагедія

    Конфлікт між двома компаніями, який переріс у бійку, стався у ніч на суботу на вулиці Хрещатик. Одна група спробувала сховатися в метро від людини з ножем. На пероні одного з учасників бійки поранили ножем, повідомляє Інформатор.

    Як повідомив товариш потерпілого, вони з ще одним хлопцем йшли по Хрещатику, коли з ними почала конфліктувати інша група. Конфліктом ж нібито слугувало те, що трійця слухала музику. Конфлікт швидко переріс в бійку, і коли у одного з нападників у руках опинився ніж, хлопці побігли до станції метро.

    Конфлікт продовжився вже на території станції, де один з трійці отримав ножове поранення руки. На щастя, на цьому бійка завершився - на місце прибули поліцейські і швидка допомога. Медики надали потерпілому першу допомогу і відвезли до лікарні.
    метро Трійця Хрещатик
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