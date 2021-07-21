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    На столичних ярмарках заборонено продаж низки продуктів (список)

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    Під час спеки на ярмарках не можна продавати м'ясні, рибні, молочні продукти - На столичних ярмарках заборонено продаж низки продуктів (список)
    Під час спеки на ярмарках не можна продавати м'ясні, рибні, молочні продукти
    Фото: Олексій Кулеба/Facebook

    Ярмарки в Києві триватимуть до кінця тижня

    Цього тижня в Києві, враховуючи звернення мешканців столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, проводяться сезонні ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Ярмарки відбудуться:

    21 липня (середа) в:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

    22 липня (четвер) в:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дніпровському районі – бульв. Перова, 8-10;
    • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

    23 липня (п’ятниця) в:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65А та вул. Богдана Хмельницького, 94;

    25 липня (неділя) в:

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Печерському районі - вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

    Зазначається, що реалізація швидкопсувних продуктів тваринного походження на час значного підвищення температури повітря на ярмарках заборонена.

    Обмеження стосуються продажу:

    • м’ясних продуктів,
    • рибних,
    • молочних,
    • ковбасних виробів,
    • кондитерських виробів з кремом.

    Раніше повідомлялося, що середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.

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    Теги: Київ торгівля продукти спека ярмарок
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    На столичних ярмарках заборонено продаж низки продуктів (список)