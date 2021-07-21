На столичних ярмарках заборонено продаж низки продуктів (список)

Під час спеки на ярмарках не можна продавати м'ясні, рибні, молочні продукти

Ярмарки в Києві триватимуть до кінця тижня

Цього тижня в Києві, враховуючи звернення мешканців столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, проводяться сезонні ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки відбудуться:

21 липня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

22 липня (четвер) в:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – бульв. Перова, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

23 липня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65А та вул. Богдана Хмельницького, 94;

25 липня (неділя) в:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі - вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Зазначається, що реалізація швидкопсувних продуктів тваринного походження на час значного підвищення температури повітря на ярмарках заборонена.

Обмеження стосуються продажу:

м’ясних продуктів,

рибних,

молочних,

ковбасних виробів,

кондитерських виробів з кремом.

Раніше повідомлялося, що середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.