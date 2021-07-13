У Києві пройде ярмарок органічних продуктів

На ярмарку пропонуватимуть сертифіковані органічні продукти

У вересні цього року у Києві відбудеться ХІІІ Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів.

З 2012 року Федерація органічного руху України за підтримки Київської міської державної адміністрації проводить на Контрактовій площі Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів. Цей рік не стане винятком, пише «Вечірній Київ».

Кияни матимуть можливість продегустувати та придбати широкий асортимент органічної продукції, представленої виробниками з усіх регіонів України. На ярмарку пропонуватимуть сертифіковані органічні овочі, фрукти, ягоди, молочні та м’ясні вироби, крупи, борошно, олії, мед, соки, напої, сиропи, гриби, повидло тощо.

Oрганізатори підготували насичену розважальну програму із виступами творчих дитячих і народних колективів, а також конкурсами.

Ярмарок відбудеться: 18 вересня, з 10:00 до 20:00.

Місце проведення: Контрактова площа, 2 (напроти Подільської РДА).

Нагадаємо, також у вересні цього року в Києві відбудеться Український конопляний ярмарок. Подія запланована на 24-26 вересня на ВДНГ. Відвідувачам обіцяють виставку більш ніж 150 продуктів з конопель, Food court з різними типами страв, а також зону для відпочинку.

До слова, у липні очікується зниження цін практично на всю групу овочів: помідори, огірки, болгарський перець, кабачки, баклажани і картоплю. Зниження ціни буде в середньому на рівні 15–30% у порівнянні з цінами в червні.

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